Vanaf oktober 2020 wordt Marjan Rintel president-directeur van NS. Ze is de eerste vrouw die bij het Nederlands spoorwegbedrijf aan het roer komt.

Rintel is al sinds november 2014 werkzaam bij de NS, waar ze op dit moment lid van de Raad van Bestuur en directeur Operatie is. Daarmee is ze al verantwoordelijk voor de operationele vervoers- en onderhoudsactiviteiten van het bedrijf in Nederland.

"Ik realiseer me dat we door de huidige crisis in hele andere tijden zitten, dat motiveert mij extra om te werken met energie en passie aan de grote maatschappelijk bijdrage die NS voor Nederland levert", zegt Rintel over haar nieuwe rol.

De benoeming zat al langer in de planning. Rintel stelde zich al een jaar geleden intern beschikbaar voor de nieuwe functie, vertelt ze in een kort interview dat het bedrijf deelt. Sindsdien begonnen de voorbereidingen voor haar aanstelling.

Rintel volgt Roger van Boxtel op, die sinds 2015 de titel droeg. Van Boxtel blijft tot en met september aan, om de overdracht soepel te laten verlopen.