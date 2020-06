Daimler, het Duitse moederbedrijf van onder meer Mercedes-Benz, is samen met enkele Nederlandse dealers door stichting Diesel Emissions Justice Foundation (DEJF) voor de rechter gedaagd. DEJF wil de partijen aansprakelijk stellen voor schade als het gevolg van de toepassing van zogeheten sjoemelsoftware op dieselmotoren.

Bestuurders lopen volgens DEJF het risico op waardevermindering van hun dieselauto en hogere onderhoudskosten. Bovendien hebben ze vanwege de hoger dan beloofde uitstoot sneller last van inrijverboden en loopt de typegoedkeuring van het voertuig mogelijk gevaar.

"Door deze dieselfraude heeft Daimler grote schade aangericht aan consumenten, het milieu en volksgezondheid. Wij vinden dat getroffen auto-eigenaren recht hebben op een eerlijke schadevergoeding voor de schade die hen is toegebracht", aldus DEJF-directeur Femke Hendriks.

Daimler, de Nederlandse importeurs en enkele Mercedes-Benz dealerbedrijven zijn gedagvaard onder de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade, die sinds 1 januari van kracht is. Daarmee is een collectieve vordering van schadevergoedingen mogelijk gemaakt. DEJF is door autobezitters gevolmachtigd te onderhandelen en procederen. "We hebben daarmee een stevig mandaat", zegt Hendriks.

'Krachtig verdedigen'

De stap van DEJF volgt op een vergelijkbare procedure in maart van dit jaar tegen Volkswagen, de fabrikant waarmee het dieselschandaal begon in 2015. Dankzij de toepassing van sjoemelsoftware kan de auto een emissietest herkennen en de uitstoot daarop afstemmen. Hierdoor leken de modellen van Volkswagen en later ook andere merken schoner dan in werkelijkheid.

Daimler is vorige maand per brief door DEJF op de hoogte gesteld van de dagvaarding. "We zullen ons krachtig verdedigen tegen alle ongegronde claims die tegen ons worden ingediend", aldus Daimler dinsdag in een reactie.