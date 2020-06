De voormalige Wirecard-topman Markus Braun is gearresteerd op verdenking van boekhoudfraude, meldt de openbaar aanklager van de Duitse stad München dinsdag. Hij wordt ervan verdacht zowel de omzetcijfers als de balans opgepoetst te hebben, om zo aantrekkelijker over te komen op klanten en investeerders.

Braun meldde zich maandag vrijwillig bij een politiebureau, schrijft de openbaar aanklager. Dinsdag wordt hij voorgeleid, waarna een rechter zal bepalen of hij langer moet blijven vastzitten.

De oud-topman stapte vrijdag na achttien jaar op bij Wirecard, nadat accountantsbureau EY donderdag geen groen licht kon geven voor de publicatie van het jaarverslag van 2019. Het accountantskantoor kon het jaarverslag niet goedkeuren, omdat er 1,9 miljard euro op de balans stond die EY niet kon verklaren. Het bedrag vertegenwoordigt een kwart van het totale vermogen van de betalingsdienst.

De openbaar aanklager zegt zich bij het onderzoek met name te richten op de kleine 2 miljard euro. Dit bedrag zou ondergebracht zijn bij twee Filipijnse banken, maar Wirecard liet maandag al weten dat de 1,9 miljard waarschijnlijk nooit heeft bestaan.

Het was niet de eerste keer dat de Duitse concurrent van Adyen in het nieuws kwam vanwege financiële ongepastheid onder leiding van Braun. Financial Times (FT) bracht anderhalf jaar geleden naar buiten dat documenten vervalst waren om accountants om de tuin te leiden. Wirecard heeft zich altijd met hand en tand verdedigd tegen de beschuldigingen van FT.