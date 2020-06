Voor de circa duizend Nederlandse ijssalons was het gezien de lockdown een mager voorjaar, maar de ijsbereiders zijn creatief aan de slag gegaan en dat levert voor de toekomst wellicht substantieel meer omzet op. Dat zegt Teun Loonen, voorzitter van de Vereniging Ambachtelijk IJscentrum (VAI) in gesprek met NU.nl.

"We zien een geweldige groei in ambachtelijk bereid ijs voor thuisconsumptie", zegt Loonen. De ijsbereiders zijn daar volgens de ijsvoorman de afgelopen periode in toenemende mate mee aan de slag gegaan "als creatieve oplossing voor het omzetverlies door de restricties".

Vlak na de uitbraak van COVID-19 in Nederland adviseerde de brancheorganisatie ijssalons de deuren helemaal te sluiten. "De straten waren ook leeg", zegt Loonen. Toen zij de deuren weer openden, hebben ze het assortiment uitgebreid. "Met de verkoop van het eigengemaakte ijs in bakken en ook met taarten."

En consumenten wisten dat ijs goed te vinden. "We hopen dan ook dat het een blijvertje is, want dat levert substantieel meer omzet op en dat kan de branche goed gebruiken." De ijsmakers moeten in het voorjaar en de zomer het benodigde vet op de botten kweken om de winter door te komen.

Supermarkten willen lokaal ijs

"We zien ook dat supermarkten geïnteresseerd zijn en het ijs van de lokale ijssalons willen verkopen. Dus de vooruitzichten zijn goed en als de coronamaatregelen verder worden versoepeld helemaal."

De ijssalons met alleen een vitrine hebben minder last van die regels dan de branchegenoten die ook een zitgedeelte hebben waar klanten een coupe met ijs kunnen eten met een kop koffie erbij. "Bij de zaken met alleen een vitrine, is de omzet nu min of meer gelijk aan die van vorig jaar. Voor de grotere zaken is het nog maar de vraag of de schade kan worden ingelopen", zegt de voorzitter van de VAI.

In veel gevallen zijn de verschillende zaken van dezelfde eigenaar. "We hebben circa duizend ijssalons en er zijn zeshonderd ambachtelijke ijsbereiders." Het aantal ijssalons is de afgelopen jaren flink toegenomen, maar daar is nu wel een eind aan gekomen, denkt Loonen. "Nederland is nu goed afgedekt, de markt is verzadigd."