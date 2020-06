Als gevolg van de coronacrisis worden dit jaar een kwart minder personenauto's verkocht dan vorig jaar. Dat verwacht de Europese brancheorganisatie ACEA op basis van de ontwikkelingen tot dusver.

Het gaat volgens ACEA om de grootste procentuele daling ooit gemeten. In absolute cijfers zal het aantal auto's dat voor het eerst op naam wordt gezet, afnemen van 12,8 miljoen in 2019 tot 9,6 miljoen dit jaar.

De European Automobile Manufacturers' Association (ACEA) zegt dinsdag in zijn aangepaste prognose dat de markt dit jaar tot dusver met 41,5 procent is teruggelopen. "De verwachting is dat de situatie iets verbetert in de komende maanden naarmate de lockdown-maatregelen worden afgebouwd."

Evengoed denkt de brancheorganisatie dat de verkopen dit jaar niet hoger uitkomen dan het niveau van 2013.