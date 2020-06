Na de horecaondernemers vertellen nu ook winkeliers over de problemen die ze ervaren met de handhaving van coronamaatregelen, zoals ervoor zorgen dat klanten onderling voldoende afstand houden. Volgens Detailhandel Nederland vinden consumenten het lastig om zich aan de regels te houden.

"Er vinden steeds meer discussies tussen klanten en winkelmedewerkers plaats", aldus Detailhandel Nederland dinsdag. De organisatie roept consumenten op de regels te respecteren.

"We zien dat winkeliers meer worden geconfronteerd met klanten die de 1,5 meter afstand negeren en bijvoorbeeld met een hele familie in de winkel komen." De brancheorganisatie peilde vorige week via een enquête onder de achterban hoe het gaat met de coronamaatregelen.

De winkeliers hebben te maken met "fikse woordenwisselingen" over het afstand houden, de looproutes, te grote groepen en wachttijden. Ook komt het volgens de brancheorganisatie regelmatig voor dat klanten boos op elkaar worden.

"De winkelier heeft gastvrijheid hoog in het vaandel. Om steeds meer als een soort politieagent te moeten optreden, past daar niet bij en doet afbreuk aan de sfeer die men probeert te creëren." Detailhandel Nederland vindt het belangrijk om vast te houden aan de regels: "Het gaat om de gezondheid van eigen medewerkers, maar ook van consumenten zelf. Volhouden is het devies."

KHN, de koepel voor de horeca, liet vrijdag weten niet langer met het kabinet te praten over de coronamaatregelen. Deze organisatie wil juist dat de regels worden aangepast, omdat het draagvlak afneemt.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.