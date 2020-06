De rechten van consumenten zijn in het geding bij de uitvoering van de voucherregeling voor pakketreizen. Dat stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) na controles.

"De ACM heeft TUI en Corendon gewezen op de regels die gelden en gemaand de communicatie naar consumenten over hun rechten te verbeteren", aldus de ACM. De touroperators schieten volgens de toezichthouder vooral tekort in de informatie die ze klanten geven over het recht op geld terug.

Sinds de uitbraak van COVID-19 hebben reisorganisaties veel vakantiereizen moeten annuleren. Brancheorganisatie ANVR heeft al vrij snel een coronavoucher geïntroduceerd, bij wijze van tegoedbon voor de geschrapte vakantie. Die voucher kon dan op een later tijdstip alsnog worden gebruikt voor een vakantie.

Maar consumenten hebben evengoed recht op hun geld terug als ze dat willen, ook als ze al een voucher hebben geaccepteerd. En daar wordt volgens de ACM niet duidelijk over gecommuniceerd. "Dit probleem speelt breed in de reisbranche." Met name over TUI en Corendon, de twee grootste spelers in Nederland, kwamen veel klachten binnen.

Behalve de onduidelijke communicatie over het recht op geld terug, heeft de ACM hen ook gewezen op het feit dat een eventuele restwaarde op een voucher niet komt te vervallen en dat wanneer geen gebruikgemaakt wordt van de voucher binnen de geldigheidstermijn, de waarde automatisch moet worden overgemaakt. "De consument hoeft daar niet zelf om te vragen."