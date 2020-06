Amerikaanse president Donald Trump heeft het verschillende werkvisa voor buitenlandse werknemers in de Verenigde Staten opgeschort. Hierdoor kunnen bedrijven lastiger aan buitenlands personeel komen en moeten ze dus lokaal naar geschikte werknemers zoeken.

De geblokkeerde visa's zijn onder meer bedoeld om specifieke specialisten naar de VS te halen, medewerkers binnen een bedrijf naar een andere locatie te verplaatsen of om bijvoorbeeld mensen met seizoenswerk in de VS te laten komen.

Het besluit is geldig tot het einde van 2020 en moet volgens medewerkers van Trump zorgen voor ruim 525.000 banen voor Amerikanen. De medewerkers maakten echter niet duidelijk hoe ze tot dit getal gekomen zijn.

Buitenlandse werknemers die al in de Verenigde Staten zijn, hoeven niet te vrezen dat hun visum wordt beëindigd. Ook mogen mensen die al een geldig visum hebben maar zich niet in de VS bevinden wel het land in, zolang ze maar geldige reisdocumenten hebben.

Critici stellen dat het besluit vooral een poging is van Trump om immigratie naar de VS tegen te gaan. Grote techbedrijven zoals Microsoft vrezen voor negatieve gevolgen van het besluit. Zo kunnen ze bijvoorbeeld geen hoogopgeleide buitenlandse professionals aannemen.