De beursgang van Airbnb is dit jaar nog niet van de baan, zei CEO Brian Chesky maandag tegen CNBC. Hij voegde wel toe dat de marktomstandigheden nog wel iets verder moeten herstellen voor de plannen doorgezet worden.

Eerder kwamen juist geruchten naar buiten over een uitstel van de beursgang naar 2022. De omzet van het bedrijf is enorm geraakt door de coronacrisis, maar ook door strengere lokale regels over verhuur via het platform. In sommige regio's werd zelfs 90 procent omzet ingeleverd, werd in april bekend.

Chesky zei maandag in het interview met CNBC dat verder snijden in de begroting op de agenda staat als de omstandigheden niet verbeteren. Het bedrijf ontsloeg begin mei al een kwart van het personeel.

De reismarkt trekt inmiddels weer wat aan, merkt het bedrijf. Vooral binnenlandse boekingen nemen toe.