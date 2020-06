Het UWV heeft maandag om 19.30 uur ruim vijfduizend aanvragen binnengekregen van flexwerkers voor een tegemoetkoming. Dat laat een woordvoerder weten aan NU.nl.

Vanaf 9.00 uur was het mogelijk om het formulier voor de zogenoemde Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) in te vullen.

Het was de eerste dag dat het loket was geopend, en op de piek van de drukte was er een tot twee minuten wachttijd. Of de hoeveelheid aanvragen mee- of tegenviel kan de woordvoerder niet zeggen, omdat een verwachting bij de doelgroep moeilijk in te schatten was.

De TOFA-regeling is bedoeld voor flexwerkers die niet kunnen terugvallen op sociale zekerheid. Het gaat specifiek om mensen die in februari, voorafgaand aan de coronauitbraak in Nederland, minimaal 400 euro bruto verdienden en twee maanden later nog maximaal de helft hiervan binnenkregen. Deze groep heeft tot 12 juli om hun aanvraag te doen.