Disneyland Parijs gaat op 15 juli weer open, maar er gelden nog wel beperkingen. In een verklaring op de website heeft The Walt Disney Company maandag de datum bekendgemaakt.

Van de afzonderlijke parken en hotels waar het complex bij Parijs uit bestaat, kunnen Disneyland Park, Walt Disney Studios Park, Disney's Newport Bay Club Hotel en Disney Village weer bezoekers ontvangen.

Het aantal mensen dat dagelijks naar binnen mag, wordt wel aan een maximum gebonden. De exacte informatie daarover ontbreekt nog.

Kaartjes moeten vooraf worden geboekt en er gelden hygiënemaatregelen. Algemeen directeur Natacha Rafalski spreekt van een geleidelijke heropening, waarbij de gezondheid van bezoekers en personeel voorop staat.

Alle pretparken van Disney over de hele wereld gingen in maart dicht als gevolg van de coronacrisis. Disneyland Sjanghai was half mei het eerste park dat weer bezoekers toeliet. Een paar dagen voor Disneyland Parijs gaan ook de belangrijke parken in de Verenigde Staten open.