Bijna 90 procent van de Nederlandse consumenten kocht vorig jaar weleens een Fairtrade-product. Mensen die voor producten met het keurmerk kozen, deden dat in 2019 ook vaker en gaven er meer aan uit dan in het voorgaande jaar. Het gemiddeld bestede bedrag liep op tot iets boven de 30 euro, meldt de Stichting Max Havelaar in een maandag gepubliceerd jaarverslag.

"Een koper van Fairtrade-producten heeft in 2019 gemiddeld 6,4 kilo van deze producten gekocht", laat de organisatie weten. Dat is 7 procent meer dan een jaar eerder.

De 30,46 euro die daar gemiddeld aan werd uitgegeven, komt neer op een toename van 11 procent. Vooral Fairtrade-producten met cacao erin, zoals chocolade, werden flink meer verkocht. In deze categorie was een toename van 22 procent te zien. "Cacaoboeren ontvingen euro 2,1 miljoen Fairtrade-premie door de verkoop in Nederland."

Volgens de organisatie leverden de verkopen in Nederland de boeren en arbeiders in totaal 7,7 miljoen euro boven op de minimumprijs voor deze producten op. Die zogenoemde premie kunnen zij naar eigen inzicht besteden aan bijvoorbeeld investeringen in productverbetering, onderwijs of medische zorg.