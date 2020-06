Met ingang van 1 juli betalen rekeninghouders met een saldo van meer dan 1 miljoen euro rente bij ING. Om te voorkomen dat rekeninghouders hoge bedragen van de spaarrekening overhevelen naar de betaalrekening, worden de voorwaarden voor beide soorten rekeningen per die datum gelijkgetrokken.

"Het is niet wenselijk om grote bedragen op een betaalrekening te hebben staan", licht een woordvoerder van ING deze stap toe. "Wanneer je gegevens in handen van oplichters komen, is de betaalrekening de eerste rekening die ze aanvallen."

Klanten van ING met meer dan 1 miljoen euro op een spaar- of betaalrekening bij de bank, betalen vanaf 1 juli 0,5 procent rente aan de bank om hun geld daar te stallen. "Voor mensen met een tegoed tot 100.000 euro op de spaarrekening, blijft de rente plus 0,01 procent."

Voor bedragen tussen de 100.000 euro en 1 miljoen wordt de rente bij ING 0 procent. Voor een positief saldo op de betaalrekening ontvangen rekeninghouders ook per 1 juli geen rente.

ABN AMRO kondigde vorig jaar als eerste van de grootbanken aan om de rente op spaartegoeden tot 2,5 miljoen euro terug te brengen tot 0 procent en daarboven rente te rekenen. De andere banken volgden dat voorbeeld, waarbij de hoogte van het bedrag vanaf wanneer geen of negatieve rente geldt, per bank varieert.

De banken hebben het rentebeleid aangepast omdat de rente op de kapitaalmarkt al geruime tijd heel laag is en banken sinds 2014 al te maken hebben met negatieve rente wanneer zij geld bij de Europese Centrale Bank (ECB) stallen.