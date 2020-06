De Belgische modeketen FNG, het moederbedrijf van onder meer Steps en Miss Etam, ontslaat bijna driehonderd medewerkers. Het beursgenoteerde bedrijf zit financieel in zwaar weer en moet een kleine vijftig winkels sluiten, meldt het bedrijf maandag.

FNG heeft hoge schulden en is bezig een herstelplan op te stellen. Tot die tijd wil het bedrijf zich van schuldeisers vrijwaren door activiteiten in België af te stoten, staat in een persbericht. De CEO spreekt daarin van een "moeilijke en pijnlijke, maar noodzakelijke maatregel".

De 287 medewerkers vormen een kwart van alle werknemers in België. Er gaan in eerste instantie winkels dicht van de merken Brantano, Concept Fashion en Fred & Ginger.