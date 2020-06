De prijs van een bestaande koopwoning lag vorige maand op het hoogste niveau ooit. De gemiddelde verkoopprijs kwam uit op 333.000 euro.

"De gemiddelde huizenprijs was niet eerder zo hoog", zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS maandag tegen NU.nl. Het vorige record stamde uit mei 2018.

Afgelopen maand lagen de prijzen van koopwoningen 7,7 procent hoger dan in mei vorig jaar. "Deze prijsstijging is groter dan in de voorgaande maanden", melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster, op basis van onderzoek naar de prijsontwikkeling van koopwoningen.

Na een piek in augustus 2008, gingen de huizenprijzen gestaag omlaag tot een dieptepunt in juni 2013. "Sindsdien is er sprake van een stijgende trend", aldus het CBS. In mei 2018 kwamen de prijzen voor het eerst boven de piek van 10 jaar eerder uit. "In mei 2020 bereikte ze het hoogste niveau ooit", aldus van Mulligen.

Vergeleken met het dal van medio 2013 zijn huizen nu bijna 50 procent duurder.

Effecten crisis nog niet of nauwelijks zichtbaar

In de afgelopen maand wisselde bijna 7 procent minder huizen van eigenaar dan in mei vorig jaar. "In de eerste vijf maanden van dit jaar zijn 88 780 woningen gewisseld van eigenaar, ruim 5 procent meer dan in dezelfde periode van 2019."

Het CBS en het Kadaster kijken naar de verkoopprijzen van al bestaande koopwoningen en baseren zich op de transacties bij de notaris. Daardoor zijn volgens het CBS eventuele effecten van de coronacrisis niet of nauwelijks zichtbaar. "De koopovereenkomsten zijn vermoedelijk nog grotendeels voor het uitbreken van de crisis in Nederland afgesloten."