De Duitse betaaldienst Wirecard die bijna 2 miljard euro zou zijn kwijtgeraakt, laat maandag weten dat het tegoed waarschijnlijk nooit heeft bestaan. Wirecard is een concurrent van het Nederlandse Adyen en verzorgt het betalingsverkeer voor bedrijven.

Het bedrijf had zijn jaarverslag over 2019 al moeten publiceren. Maar de accountant weigerde een goedkeurende verklaring af te geven, omdat posten ter waarde van 1,9 miljard euro op de balans nergens waren terug te vinden.

Het bedrag vertegenwoordigt een kwart van het totale vermogen van de onderneming. Sinds Wirecard negatief in het nieuws is, is 75 procent van de beurswaarde in rook opgegaan. De voorlopige financiële resultaten over 2019 en het eerste kwartaal van dit jaar zijn inmiddels ingetrokken.

Inmiddels is ook de CEO vertrokken, nadat eerder al de operationeel directeur was geschorst.