Als gevolg van de lockdown in de maand april, gaven consumenten ruim 17 procent minder uit aan goederen en diensten. Het gaat volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) om de grootste krimp van de binnenlandse consumptie door huishoudens ooit gemeten.

Consumenten gaven vooral minder uit aan diensten, duurzame goederen en brandstof, aldus het CBS maandag. Aan eten en drinken werd juist meer uitgegeven.

Door de sluiting van restaurants, pretparken, theaters en sportscholen lagen de bestedingen aan diensten bijna een kwart lager dan in april vorig jaar. Ook gaven consumenten flink minder uit aan kleding, schoenen en auto's. "Zij schaften daarentegen wel meer elektrische apparatuur en woninginrichtingsartikelen aan", aldus het CBS.

Aan eten, drinken en roken werd 3,6 procent meer uitgegeven.

Het CBS meldt ook dat consumenten in juni iets minder somber zijn gestemd dan in mei. Gekeken naar de afgelopen twintig jaar, ligt het sentiment nog wel ver onder het gemiddeld gemeten vertrouwen over die periode.