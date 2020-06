Flexwerkers met inkomstenverlies door de coronacrisis kunnen vanaf maandag een aanvraag doen bij het UWV voor een tegemoetkoming. Het aanvraagformulier voor de zogenaamde Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) is vanaf 9.00 uur beschikbaar.

Alleen als flexwerkers in februari minimaal 400 euro bruto verdienden en twee maanden later nog maximaal de helft van dat bruto-inkomen verdienden, komen ze in aanmerking voor de TOFA-regeling. Het UWV betaalt de flexwerkers dan eenmalig een tegemoetkoming van in totaal 1.650 euro voor de periode maart, april en mei.

Flexwerkers hebben drie weken de tijd om de TOFA-regeling aan te vragen: van 22 juni tot en met 12 juli. Het UWV zegt ernaar te streven de flexwerkers binnen vier weken na de aanvraag te laten weten of ze de tegemoetkoming uitgekeerd krijgen.

De TOFA-regeling is alleen bedoeld voor flexwerkers die niet kunnen terugvallen op sociale zekerheid. Hoeveel flexwerkers dit betreft, kon het ministerie niet zeggen.