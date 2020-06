Luchtvaartmaatschappij KLM zal de komende maanden vaker in de lucht te zien zijn. In juli hoopt het bedrijf vijfduizend Europese vluchten uit te voeren en op 80 procent van de normale bestemmingen in Europa te vliegen. Een maand later moet dit aantal zelfs ruim verdubbeld zijn naar 11.000 vluchten, met 95 procent van de bestemmingen beschikbaar, meldt het bedrijf zaterdag.

Niet alleen het aantal Europese vluchten zit in de lift, ook gaat KLM weer vaker intercontinentaal vliegen met een verwachte 1.900 vluchten in juli en 2.100 in augustus. De luchtvaartmaatschappij hoopt in augustus weer op 80 procent van de intercontinentale bestemmingen te vliegen. Het grootste deel hiervan bestaat echter uit vrachtvluchten. KLM zegt meer passagiersvluchten uit te voeren wanneer de reisrestricties worden opgeheven.

KLM kiest ervoor om eerst zoveel mogelijk bestemmingen weer op te starten om klanten een ruime keuze te bieden en daarna de frequenties en capaciteit op te voeren.

Met de opschaling wordt het luchtruim weer steeds voller, maar ligt het nog lang niet op het niveau van vorig jaar. Het totaalaantal KLM-vluchten voor de komende twee maanden komt uit op ongeveer zeven- en dertienduizend vluchten. In diezelfde maanden vorig jaar lag dat aantal nog tussen de 22.000 en 23.000 vluchten.

Mensen die met KLM vliegen moeten wel voldoen aan de voorwaarden. Zo moet je als passagier van tevoren een gezondheidscheck doen, een mondkapje op tijdens de vlucht en moet er afstand gehouden worden bij het in- en uitstappen. De luchtvaartmaatschappij zegt dat ze, waar het kan, stoeltjes vrij zal houden op een vlucht om passagiers meer ruimte te geven.