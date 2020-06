De gemeente Den Haag heeft de afgelopen week 285.000 euro te veel betaald aan zelfstandige ondernemers die gebruikmaken van coronasteun. 192 ondernemers kregen de steun dubbel uitbetaald, schrijft het college van B en W in een brief aan de Haagse gemeenteraad. Den Haag roept de zzp'ers op het geld terug te storten.

Het gaat om de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), die bedoeld is om zzp'ers te ondersteunen die door de coronacrisis minder of zelfs geen inkomsten hebben.

Den Haag maakte dinsdag aan ruim tweeduizend ondernemers de coronasteun over. Het dure foutje van de gemeente kwam pas donderdag aan het licht, toen een ondernemer naar de gemeente belde vanwege het hoge ontvangen bedrag. Na onderzoek bleek dat in totaal 192 zelfstandige ondernemers het dubbele bedrag hadden ontvangen.

De gemeente roept ondernemers op om het geld terug te storten en zal de ondernemers volgende week gaan bellen. Mochten de ondernemers het geld niet terug kunnen betalen, dan kijkt Den Haag of de betaling verrekend kan worden met Tozo2, de tweede versie van het steunpakket dat in juni is ingegaan. Anders zal de gemeente een betaalregeling proberen te treffen. "Wij willen immers niet dat ondernemers gedupeerd worden door deze fout", schrijft het college van B en W.

Ook schrijft het college dat excuses op zijn plaats zijn namens de gemeente. "Dat deze fout heeft plaatsgevonden, is uiteraard vooral voor de ondernemers vervelend. Wij doen dan ook alles eraan om hen goed te informeren en excuses langs deze weg zijn ook op zijn plaats", valt in de brief te lezen.