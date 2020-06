De Duitse betaaldienst Wirecard, dat diensten heeft waar onder meer KLM gebruik van maakt, kende op zijn zachtst gezegd geen goede week. Accountants van het bedrijf, een concurrent van het Nederlandse Adyen, waren 1,9 miljard 'kwijt', het bedrijf verloor in twee dagen driekwart van de beurswaarde en de topman stapte op. Wat gebeurde er precies?

De rampweek van Wirecard begint donderdagochtend, wanneer accountantskantoor EY voor de vierde keer geen groen licht geeft om het jaarverslag over 2019 te publiceren. Wat blijkt? De accountants kunnen een bedrag van 1,9 miljard euro niet vinden die wel op de balans staat. De 1,9 miljard vertegenwoordigt een kwart van de totale balans van het bedrijf.

In het persbericht van donderdag schrijft Wirecard dat er signalen zijn dat een trustee EY probeerde te misleiden. Ook kan het "fraude van flinke proporties" niet uitsluiten, zegt topman Markus Braun in een opgenomen video.

Nog geen 24 uur later houdt diezelfde Braun, die al sinds 2002 aan het roer staat van de betalingsdienst, de eer aan zichzelf en neemt ontslag. Een dag eerder was COO Jan Marsalek al geschorst. James Freis, die volgende week zou aantreden om het bedrijf te leiden op het gebied van compliance (naleving van wet- en regelgeving), wordt naar voren geschoven om Braun per direct te vervangen als topman.

Het is niet de eerste keer dat de Duitse concurrent van Adyen in het nieuws komt omtrent financiële ongepastheid. Financial Times (FT) bracht anderhalf jaar geleden naar buiten dat er documenten vervalst waren om zo accountants om de tuin te leiden. Wirecard heeft zich altijd met hand en tand verzet tegen de publicaties van FT.

Geldtekorten in het verschiet?

Na de publicatie van het nieuws op donderdag daalt de beurskoers van het bedrijf met 62 procent. Vrijdag komt daar nog eens een daling van 36 procent bovenop, wanneer bekend wordt dat kredietverleners 2 miljard euro kunnen terugvorderen als het jaarverslag niet vrijdag gepubliceerd wordt. Daarmee zou het bedrijf in acute liquiditeitsproblemen komen.

Het jaarverslag wordt vrijdag niet gepubliceerd, wat erop duidt dat de problemen rondom de 'verloren' 2 miljard nog niet voorbij zijn. Het is echter nog onduidelijk of de miljardenleningen teruggevorderd zijn en of het bedrijf dus in de financiële problemen terechtkomt.