Apple gaat een aantal winkels in de Verenigde Staten opnieuw sluiten vanwege het stijgende aantal coronavirusgevallen in bepaalde delen van het land. De laatste paar weken is het bedrijf juist bezig geweest met het heropenen van de 271 vestigingen in de VS.

In totaal worden elf winkels gesloten, verspreid over de staten Florida, Arizona, South Carolina en North Carolina. Het virus slaat momenteel om zich heen in Arizona, met ruim 2.500 nieuwe besmettingen per dag, tegenover minder dan 300 eind vorige maand. Ook in Florida is het aantal dagelijkse bevestigde coronagevallen verzesvoudigd in juni.

De nieuwe sluitingen zijn een hard gelag voor Apple. Het bedrijf was de afgelopen weken juist bezig om alle winkels in de VS te heropenen, nadat de deuren sinds half maart op slot zijn geweest.

Begin deze week liet Apple nog weten zo'n zeventig winkels te heropenen, waaronder in New York City, waarmee het totaal aantal geopende winkels rond de tweehonderd zou liggen. Apple heeft in totaal 271 winkels in de VS.

"Dit zijn geen besluiten die we zomaar nemen. Een heropening van een winkel betekent niet dat we deze niet meer zullen sluiten als de situatie daarom vraagt", waarschuwde Deirdre O'Brien, hoofd van de retailtak van Apple, in mei al in een brief aan personeel over de heropening van winkels.