Grote cruisebedrijven zullen tot zeker 15 september niet meer aanmeren in de Verenigde Staten, schrijft cruisebranchevereniging Cruise Lines International Association (CLIA) vrijdag. CLIA spreekt namens grote cruisebedrijven als Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean en Carnival Corp. De cruiseschepen mijden de Verenigde Staten al sinds 13 maart.

Reden voor het besluit is het grote aantal coronavirusbesmettingen in de VS. Het land telt zeker 2,2 miljoen bevestigde geïnfecteerden, blijkt zaterdag uit cijfers van de Johns Hopkins University.

"We vertrouwen dat toekomstige cruises met alle voorzorgsmaatregelen gezond en veilig zullen zijn, maar we vinden ook dat het verstandig is om voorzichtig te zijn in het belang van onze passagiers en bemanningsleden", aldus CLIA. Carnival Cruise Line, onderdeel van het grootste cruisebedrijf ter wereld, was eerder van plan om begin augustus de draad weer op te pakken in de VS, maar ziet daar dus vanaf.

De cruisesector wordt hard geraakt door de coronacrisis. Sinds de uitbraak in China eind december zijn er meerdere uitbraken, quarantainesituaties en doden gevallen op cruiseschepen.

Cruisebedrijven hebben ondanks de problemen meermaals gezegd vertrouwen te hebben dat passagiers op den duur weer aan boord zullen komen, maar hebben in de tussentijd door een gebrek aan inkomsten ook geld op moeten halen bij investeerders. Norwegian Cruise Lines zei in mei zelfs mogelijk faillissementsbescherming aan te moeten vragen.