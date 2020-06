De Nederlandse export van bloemen en planten is in mei minder hard gekrompen dan in voorgaande maanden, blijkt uit cijfers van de Vereniging voor Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB). De krimp was met 8 procent aanzienlijk minder dan in de maanden maart en april.

Vorige maand werd er in totaal voor 671 miljoen euro aan bloemen en planten geëxporteerd, schrijft VGB. Opvallend is dat de plantenexport zelfs met 7 procent groeit in mei.

De export van snijbloemen blijft wel flink achter, met een krimp van 19 procent. Vooral hoge luchtvrachtkosten vormen een obstakel voor de import van snijbloemen uit Afrika en Zuid-Amerika, waardoor de Nederlandse sierteeltsector minder snijbloemen importeert en ook minder exporteert naar het Europese achterland.

De totale krimp van 8 procent ligt ver onder de krimpgetallen die de maanden maart en april lieten zien, met respectievelijk minnen van 32 en 38 procent. "Het voorzichtige herstel biedt perspectief voor de komende maanden", zegt VGB-directeur Matthijs Mesken over de cijfers van mei.