De regeringsleiders van de Europese Unie, vertegenwoordigd in de Europese Raad, komen halverwege juli weer bijeen om te praten over de Europese meerjarenbegroting en het herstelfonds. De 27 regeringsleiders kwamen vrijdag samen in een videoconferentie om zo standpunten uit te wisselen en naar elkaar te luisteren.

De Europese leiders waren ook vrijdag nog tot op het bot verdeeld over zaken als de omvang van het herstelfonds en de verhouding tussen giften en leningen. Ook werd er gesproken over de kortingen die sommige noordelijke lidstaten als Nederland krijgen op de Europese meerjarenbegroting.

"Het was duidelijk dat we vandaag nog geen resultaat konden behalen", zei de Duitse bondskanselier Angela Merkel na afloop van de videotop. "De bruggen die we moeten bouwen zijn erg groot", aldus de bondskanselier.

Merkel voegt daaraan toe dat er zo snel mogelijk een deal gesloten moest worden, zodat het geld van het herstelfonds snel verdeeld kan worden onder de landen die het nodig hebben. Premier Mark Rutte deelt die gedachte niet en benadrukte "geen haast" te hebben. "Inhoud is het belangrijkste", citeert Politico Rutte.

De Europese Raad zal halverwege juli weer bij elkaar komen om dichter tot een akkoord te komen. In de tussentijd zal de Belgische Raad-president Charles Michel meerdere voorstellen in elkaar draaien en naar de regeringsleiders sturen, met de hoop dat de partijen dan op de fysieke top in Brussel tot een akkoord komen. Op welke datum die top plaatsvindt, is nog niet bekend.