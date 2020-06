Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft de gesprekken met het kabinet over de coronamaatregelen per direct stopgezet, meldt de branchevereniging vrijdag. Den Haag biedt volgens KHN "geen écht perspectief" als het gaat om een versoepeling van de anderhalvemetermaatregel. "We zien vanuit het kabinet onvoldoende wil om de horecasector deze coronacrisis te laten overleven", aldus KHN.

De horecakoepel vindt dat de afstandsregel van het kabinet niet meer kan, nu het draagvlak volgens KHN bij zowel de bezoekers als ondernemers afgenomen is. "Daar kun je als kabinet niet voor weglopen, vandaar ook dat alle anderhalvemeterrestricties voor buiten per direct moeten verdwijnen", aldus de horecabrancheclub.

KHN benadrukt dat de volksgezondheid op nummer één staat en zegt in onderhandelingen alternatieve maatregelen aangeboden te hebben aan het kabinet, om zo verantwoord afscheid te nemen van de anderhalvemeterregel. Deze onderhandelingen zijn volgens de horecabranche echter "eenrichtingsverkeer". "Er is geen sprake van 'in goed overleg'", schrijft KHN.

De branchevereniging zei begin vorige week nog tegen NU.nl dat veel horecagelegenheden de deuren alweer gingen sluiten, omdat opengaan met de huidige coronamaatregelen niet rendabel is en het in sommige gevallen minder verlieslatend is om de deuren gesloten te houden.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.