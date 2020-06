ECB-president Christine Lagarde heeft Europese regeringsleiders vrijdag verteld dat hun economieën een "dramatische krimp" hebben ingezet door de coronacrisis, zeggen ingewijden. Lagarde deed de uitspraak tijdens een videoconferentie, waar onder meer plannen voor de Europese meerjarenbegroting en het coronaherstelfonds besproken worden.

Op de Europese top, die via een videoverbinding wordt gehouden, wordt voor het eerst met alle Europese leiders gesproken over het voorstel van de Europese Commissie voor een ruimere meerjarenbegroting en een herstelfonds van 750 miljard euro.

De maatregelen zijn nodig om de Europese economie uit het slop te trekken, stelt Lagarde. "De Europese economie ervaart een dramatische krimp", zei Lagarde. Ze verwacht dat de economie van het eurogebied dit jaar door de coronacrisis met een kleine 9 procent zal krimpen. Ze voorziet "een scherpe daling" van 13 procent in het tweede kwartaal.

De ECB-president hamert er daarom op dat de regeringsleiders snel tot een akkoord moeten komen, om zo de economie te stimuleren en de financiële markten rustig te houden. Een snel gesloten akkoord zou de financiële markten laten weten dat "de EU terug is", aldus Lagarde.

De hoop van de ECB-president zal hoogstwaarschijnlijk niet vervuld worden. De EU is namelijk tot op het bot verdeeld over de herstelplannen. Nederland heeft meermaals in conclaaf met Oostenrijk, Denemarken en Zweden laten weten geen ruimere meerjarenbegroting en een minder uitgebreid herstelfonds te willen.

Waar Nederland graag de hand op de knip houdt, zijn de Baltische staten en Oost-Europese landen bang dat er te veel geld gaat naar landen als Spanje en Italië, terwijl zij juist minder geld krijgen uit bestaande potjes. De landen willen dat het geld uit het herstelfonds gelijker wordt verdeeld over Europa.