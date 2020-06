De VCP heeft nog grote vraagtekens bij de uitwerking van het pensioenakkoord. De vakbond voor professionals maakt zich vooral zorgen over compensatie voor werknemers die pensioenopbouw kwijtraken, zegt vicevoorzitter Gerrit van de Kamp.

Van de Kamp wil geen ja en geen nee zeggen tegen het akkoord dat nu op tafel ligt. "Dat is nu niet interessant, het gaat uiteindelijk om de uitwerking die moet leiden tot een toekomstbestendig pensioen. Iedereen gaat ervan uit dat dat wel goedkomt, maar dat moet nog blijken."

Van de Kamp zegt dat een grote groep werknemers in de huidige plannen geconfronteerd wordt met een enorm pensioengat. "Compensatie voor die groep is er nog niet, dus dat moeten we via de politiek zien te bereiken."

De VCP legt aan de Tweede Kamer voor wat de pijnpunten zijn. "We willen weten of Kamerleden nog steeds compensatie blokkeren als ze zien wat de gevolgen zijn."

De VCP vertegenwoordigt 150.000 werkenden. Leden van de FNV stemmen vrijdag over het vorige week gesloten pensioenakkoord.