Steven van Rijswijk is de nieuwe topman van ING. Van Rijswijk volgt Ralph Hamers op, die naar de Zwitserse bank UBS vertrekt. ING maakte de benoeming van de nieuwe ceo vrijdagochtend bekend.

Van Rijswijk is nu in het bestuur van ING de rechterhand van Hamers, hij heeft de functie van risicodirecteur. Zijn benoeming gaat per 1 juli in.

Hans Wijers, president-commissaris van ING, zegt in een persverklaring dat de nieuwe topman "de juiste combinatie van ervaring, leidinggevende kwaliteiten en verstand van zaken" heeft.

Van Rijswijk is al sinds 1995 verbonden aan ING.

Affaires

In februari werd bekend dat Hamers topman zou worden bij UBS. Hij heeft 28 jaar bij ING gewerkt, waarvan de laatste zeven jaar als hoogste baas.

Onder Hamers bestuur raakte ING verwikkeld in twee affaires. De bank kreeg in 2018 een boete van 775 miljoen euro, omdat het bedrijf tekortschoot in de strijd tegen witwassen.

Het tweede schandaal ging over de beloning van Hamers zelf. De bank wilde het jaarsalaris van de topman in 2018 met 50 procent verhogen naar ruim 3 miljoen euro. Daarover ontstond zoveel ophef dat ING het plan weer introk.