Steven van Rijswijk is de nieuwe topman van ING. Van Rijswijk volgt Ralph Hamers op, die naar de Zwitserse vermogensbank UBS vertrekt. ING maakte de benoeming van de nieuwe ceo vrijdagochtend bekend.

Van Rijswijk is nu in het bestuur van ING de rechterhand van Hamers, hij heeft de functie van risicodirecteur. Zijn benoeming gaat per 1 juli in.

Hans Wijers, president-commissaris van ING, zegt in een persverklaring dat de nieuwe topman "de juiste combinatie van ervaring, leidinggevende kwaliteiten en verstand van zaken" heeft.

Van Rijswijk is al sinds 1995 verbonden aan ING.