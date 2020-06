Door een reorganisatie verdwijnen er maximaal dertig banen op het hoofdkantoor van Wehkamp, meldt het online warenhuis donderdag. Naast de geschrapte banen zal Wehkamp ook haar distributiecentrum in het Gelderse Maurik sluiten en de activiteiten verplaatsen naar het al bestaande distributiecentrum in Zwolle. De medewerkers in Maurik kunnen mee naar Zwolle.

"Waar voorheen een breed aanbod belangrijk was, willen klanten nu vooral geïnspireerd worden met een goede selectie van artikelen. We willen groeien in mode, waar we traditioneel sterk in zijn, maar ook in productgroepen als wonen, kinderen en beauty. Daar is ook een andere manier van werken voor nodig en die gaan we in deze fase uitrollen", schrijft Wehkamp-topman Graham Harris.

Voor die stap moet het online warenhuis wel flexibeler worden en meer processen automatiseren, om zo efficiënter te worden. "Zo kunnen we snel in blijven spelen op nieuwe ontwikkelingen en kansen", aldus Harris. Een van de gevolgen van het automatiseringsproces is dat er tot dertig banen zullen verdwijnen op het hoofdkantoor.

Het online warenhuis zegt in gesprek te zijn met vakbonden over het begeleiden van werknemers naar nieuwe banen. Een van die vakbonden, CNV, zegt dat het reorganisatieplan hard aankomt. Vooral het sluiten van het Gelderse distributiecentrum doet pijn.

"Voor deze mensen is het ondoenlijk om met hun verplaatste werk mee te verhuizen. De woon-werkafstand is onacceptabel. Ook is de gemiddelde leeftijd zo hoog dat bemiddeling naar een nieuwe baan lastig zal zijn", schrijft de vakbond in een reactie. "Daarom is er ook een goed sociaal plan nodig."