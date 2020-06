Vakbond FNV legt op donderdagavond de aanvoer van grondstoffen naar Hoogovens 6 en 7 stil, waarmee de zogeheten 'vloeibare kant' van de hoogovens en de staalfabriek wordt geraakt. De bond hoopt op die manier de druk op Tata Steel Nederland op te voeren.

"De directie maakt geen enkele beweging. Ze gaat op geen enkele eis in", aldus FNV-bestuurder Roel Berghuis. De nieuwe actie gaat om 22.00 uur bij aanvang van de nachtdienst van start.

Volgens Berghuis wordt hiermee een plan voor de komende tijd in gang gezet dat erop gericht is "de onvrede zo breed mogelijk tot uiting te laten komen door middel van activiteiten". Dat zullen zowel ludieke als serieuze acties zijn, zegt de FNV-bestuurder.

De actie van donderdagavond, zo geeft Berghuis toe, is een harde actie. "Dit raakt de kern van het bedrijf. De keten van aanvoer komt hiermee stil te vallen." Bij de staking zijn gezien de aard van het werk een beperkt aantal mensen bij betrokken.

Berghuis zegt tevens dat de FNV voortaan meer werknemers zal opzoeken met de vraag om in actie te komen voor het eisenpakket van de bond.

"Waar het om draait, is dat er hier toekomstperspectief wordt geboden. Dit bedrijf moet de 21e eeuw in worden gebracht. Samen met de medewerkers", aldus Berghuis. Daarnaast willen FNV en het personeel toezeggingen van Tata Steel Nederland over behoud van werkgelegenheid.

Eerder staakten de verladers van bootcontainers bij Tata Steel en afgelopen maandag werd de productie van verpakkingsstaal stilgelegd.