De Verenigde Staten hebben de onderhandelingen met de Europese Unie over een digitaks voor grote techbedrijven stilgelegd. Dat bevestigt de Franse minister Bruno Le Maire (Financiën) donderdag na berichtgeving van Financial Times (FT). De Amerikaanse evenknie van Le Maire, Steven Mnuchin, zou ook hebben gewaarschuwd voor maatregelen als de EU de plannen toch doorzet.

De twee partijen onderhandelden al enige tijd over plannen voor een wereldwijde digitale omzetbelasting voor grote techbedrijven. De onderhandelingen werden gevoerd als onderdeel van een wens van de OESO, om samen op te trekken om bedrijven als Amazon, Google en Facebook eerlijk te kunnen belasten. Door weg te lopen bij de onderhandelingen, gooit Washington een bom onder het gezamenlijk invoeren van een digitaks.

"De Verenigde Staten blijven tegen een digitaks en gelijkwaardige eenzijdige maatregelen", citeert FT Mnuchin in een brief aan zijn Franse, Spaanse, Italiaanse en Britse evenknie. "Zoals we keer op keer gezegd hebben: als landen ervoor kiezen om zulke belastingen te heffen, dan zal de VS reageren met passende maatregelen", aldus de Amerikaan.

Le Maire noemt de stap van de VS "een provocatie voor alle partners bij de OESO, terwijl we centimeters verwijderd zijn van een deal". De pijlen zijn binnen het economisch samenwerkingsverband gericht om eind 2020 een deal te bereiken, maar die deadline wordt lastiger te halen zonder de VS.

Frankrijk zegt dat de Europese Unie een eigen belasting voor digitale omzet in het leven zal roepen, als de onderhandelingen binnen de OESO nergens op uitlopen. Het is nog maar de vraag of dit ooit gaat lukken: onder meer Ierland was steeds tegen de plannen, omdat veel techbedrijven zich daar gevestigd hebben.

Door het gebrek aan een Europese aanpak hebben Italië en Frankrijk de afgelopen jaren al een digitaks op touw gezet. Sinds januari wordt in Italië een belasting van 3 procent geheven op een deel van de digitale omzet van bedrijven die jaarlijks wereldwijd meer dan 750 miljoen euro omzetten, waarvan ten minste 5,5 miljoen in Italië. Le Maire zegt dat Frankrijk dit jaar ook zal volgen, ook als Washington wegblijft bij de onderhandelingen.