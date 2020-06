Investeringsmaatschappij KKR, ooit eigenaar van HEMA, neemt de Roompot Group over. Roompot is een grote speler in de Europese markt van vakantieparken en naar eigen zeggen marktleider in Nederland.

Roompot was in handen van de investeringsmaatschappij PAI Partners. Er worden geen financiële details over de verkoop bekendgemaakt. De transactie moet nog worden goedgekeurd.

Roompot is van oorsprong een bedrijf uit Zeeland, waar het bedrijf nog altijd een grote aanwezigheid heeft. Vandaag de dag heeft de onderneming 33 vakantieparken in Nederland, Duitsland en België in eigendom en beheer.

"Roompot staat in voor de verhuur- en distributieactiviteiten van meer dan honderd parken waarmee het een exclusieve samenwerking heeft", aldus het bedrijf. De onderneming ontwikkelt en renoveert ook vakantieparken en -woningen en richt ze in.

Jaarlijks overnachten drie miljoen mensen in de parken van Roompot. Zij brengen daar dertien miljoen nachten door en dat levert een jaaromzet van bijna 400 miljoen euro op. Het is de bedoeling dat de activiteiten onder de nieuwe eigenaar worden uitgebouwd. "De structurele trend dat mensen dichterbij reizen is hierin een ondersteunde drijfveer."