Online marktplaatsen die huurwoningen aanbieden misleiden woningzoekenden met oud aanbod en ongeoorloofde kosten. Daarvoor waarschuwt de Consumentenbond donderdag na onderzoek van de negentien grootste platformen voor huurhuizen.

Een deel van het aanbod van platformen is van websites van andere aanbieders 'geschraapt', vaak zonder dat de makelaar die het object aanbiedt daar van afweet. Sites wekken echter vaak de indruk dat hun aanbod uniek is, waardoor consumenten geneigd zijn toch maar een bedrag over te maken om te kunnen reageren.

Wat namelijk veel voorkomt, is dat je als woningzoekende op een betaalmuur stuit zodra je contact wilt zoeken met de verhuurder. Dat is het geval bij twaalf van de negentien onderzochte sites, stelt de Consumentenbond. Bemiddelingskosten mogen echter sinds 2015 officieel niet worden gerekend, dus worden vaak andere termen gebruikt, zoals 'inschrijfkosten'. Die kunnen oplopen van 9,95 tot wel 49,95 euro.

Deze kosten zijn vaak ook nog eens niet eenmalig, terwijl dat alleen in de kleine lettertjes wordt genoemd. De verrassing komt dan pas bij de automatische afschrijving voor de volgende periode.

“Vaak is een woning elders gewoon gratis te vinden.” Joyce Donat, Consumentenbond

Woningaanbod van jaren geleden

Het aanbod dat op de platformen staat, is soms bovendien jaren oud, of wel recenter maar al niet meer beschikbaar. Dat komt voor bij negen van de onderzochte aanbieders, waaronder bij grote namen als Vbo en Direct Wonen.

Wat ook voorkomt, is dat de huurprijzen niet kloppen. Woningzoekenden worden dan gelokt met een lager bedrag. "Er worden gouden bergen beloofd", stelt Joyce Donat van de Consumentenbond.

Er is overigens niet één site aan te wijzen die alleen maar misleidt; er is altijd wel een deel van het aanbod dat wél klopt. "We kunnen daardoor niet een harde uitspraak doen, maar onze boodschap aan de consument is wel: wees op je hoede", zegt Donat.

"Als je iets ziet op een site, en je moet betalen, zoek dan eerst naar hetzelfde huis op andere sites. Vaak is een woning elders gewoon gratis te vinden. Weet dat je lekker gemaakt kan worden."