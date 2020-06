De export van Noorse zalm naar China daalde vorige week met een derde tot 240 ton, maakt de Norwegian Seafood Council donderdag bekend.

China staakte eind vorige week de import van zalm, nadat een nieuwe uitbraak van COVID-19 werd herleid tot een groothandelsmarkt in Peking. Daar werd zalm verwerkt.

"Het is te vroeg om te zeggen wat de consequenties van de nieuwe uitbraak in Peking voor de zalmexport zijn", zegt de Noorse organisatie in een verklaring. Volgens de Noorse minister van Visserij hebben China en Noorwegen gezamenlijk vastgesteld dat de zalm niet de bron van de nieuwe besmettingen is.

Vorig jaar exporteerde Noorwegen circa 23.500 ton zalm naar China. Dit jaar gaat het tot dusver om 9.600 ton. Dat is 5 procent minder vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Op de website benadrukt de Norwegian Seafood Council dat de Noorse zalm veilig gegeten kan worden.