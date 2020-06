Transavia hervat vanaf donderdag vluchten vanuit de regio, waardoor ook Rotterdam The Hague Airport (RTHA) weer in gebruik is voor regulier vliegverkeer. Op de Rotterdamse luchthaven was het commerciële vliegverkeer sinds medio maart helemaal stilgevallen.

Iets voor 8.00 uur in de ochtend vertrok de eerste vlucht weer vanaf wat in de volksmond Zestienhoven wordt genoemd. Het ging om een vlucht naar het Portugese Faro. Transavia vliegt ook weer vanaf Eindhoven Airport, maar op die luchthaven heeft het commerciële vliegverkeer niet stilgelegen.

WizzAir en Ryanair zijn daarop blijven vliegen, maar het zal wel behoorlijk wat drukker worden in de lucht met een paar vluchten van Transavia per dag erbij. Op RTHA is de luchtverkeersleiding de afgelopen periode wel operationeel gebleven. De luchthaven bleef beschikbaar voor uitwijkende vliegtuigen en zakenjets.

Op Rotterdam Airport gelden wel nieuwe regels, om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo is er belijning aangebracht om 1,5 meter afstand te waarborgen en zijn er spatschermen bij de balies.