Met het huidige kabinetsbeleid neemt het aantal Nederlanders in armoede na 2021 naar verwachting met ruim een kwart toe, blijkt donderdag uit een onderzoek naar armoede van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en Centraal Planbureau (CPB). De planbureaus verwachten dat het aandeel groeit van 5,3 procent naar 6,8 procent van de bevolking.

Volgens het SCP ligt de armoedegrens voor 2020 ligt op 1.227 euro netto per maand voor een alleenstaande. Voor huishoudens met meer personen gelden hogere bedragen.

Het huidige kabinetsbeleid heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat het aantal mensen in armoede juist afneemt, maar vanaf 2021 zorgt onveranderd beleid juist voor een stijging. Dat komt voornamelijk door de jaarlijkse verlaging van de bijstandsuitkering, waardoor een steeds groter deel van de bijstandsgerechtigden onder de armoedegrens komt, aldus de planbureaus.

Het jaarlijkse verlagen van de bijstandsuitkering werd in 2011 door het kabinet ingevoerd, om het aantrekkelijker te maken voor mensen om te gaan werken.

De jaarlijkse bijstandsverlaging staat op dit moment vast tot en met 2035. Als de jaarlijkse verlaging van de bijstand vanaf volgend jaar wordt teruggedraaid, dan neemt de kans op armoede voor bijstandsgerechtigden in de toekomst met bijna de helft af.

Coronacrisis niet meegenomen in onderzoek

Bij het onderzoek zijn de economische effecten van de coronacrisis nog niet meegenomen, omdat het nu nog niet mogelijk is om in te schatten wat de de langetermijngevolgen daarvan zijn.

In totaal hebben de planbureaus veertig beleidsopties geanalyseerd om de stijgende armoede tegen te gaan. Andere opties om armoede na 2021 te bestrijden, zijn het verhogen van arbeidskorting voor lage inkomens of om op lange termijn consequent te investeren in opleiding, gezondheid en de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

Het onderzoek naar armoede is door de planbureaus opgesteld in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021, om politieke partijen te helpen bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma's.