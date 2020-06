De Franse luchtvaartmaatschappij Air France gaat 8.300 werknemers een vrijwillige vertrekregeling aanbieden, zeggen ingewijden woensdag tegen persbureau Bloomberg. Omgerekend zou ongeveer 17 procent van het Air France-personeel een vertrekaanbod krijgen. Air France-partner KLM kondigde in mei al een vrijwillige vertrekregeling aan.

Door een vrijwillige vertrekregeling aan te bieden in plaats van massaal personeel te ontslaan hoopt Air France de goodwill van de Franse politiek te behouden. Parijs pompte 7 miljard euro aan leningen en staatsgaranties in de luchtvaartmaatschappij, nadat het bedrijf door de coronacrisis in de financiële problemen was gekomen.

Air France hoopt met deze vertrekregeling vrijwillig afscheid te nemen van zo'n driehonderd piloten, tweeduizend cabinemedewerkers en zesduizend man aan grondpersoneel. In totaal zou daarmee 17 procent van het personeelsbestand verdwijnen.

Air France-partner KLM kwam halverwege mei al met een zelfde soort vertrekregeling op de proppen. Hierbij werd geen streefgetal voor het aantal werknemers genoemd. De luchtvaartmaatschappij zei destijds dat "KLM liever afscheid neemt van medewerkers die daar zelf voor kiezen dan van collega's die daar niet vrijwillig voor kiezen".

Door de coronacrisis zijn veel luchtvaartmaatschappijen in de financiële problemen gekomen. Naast Air France en KLM werden ook andere Europese luchtvaartmaatschappijen gedwongen om afscheid te nemen van personeel. Onder meer British Airways zou rond de 12.000 banen willen schrappen, terwijl de Duitse concurrent Lufthansa zelfs verwacht 22.000 banen te moeten schrappen als gevolg van de coronacrisis.