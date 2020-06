Mensen die weer met gewichten in de weer willen bij de heropening van Basic-Fit, kunnen maximaal één uurtje per keer reserveren. Dat laat de grootste Nederlandse fitnessketen donderdag weten aan NU.nl. Het reserveringssysteem maakt onderdeel uit van een maatregelenpakket om fitnessgangers weer veilig te laten sporten wanneer de sportschool zijn deuren weer opent.

Door sporters een uurtje per keer te laten reserveren, wil de fitnessketen voorkomen dat mensen 'handdoekje gaan leggen' en zichzelf zo vaak mogelijk gaan intekenen. Wanneer het uur voorbij is, kan er opnieuw gereserveerd worden, legt een woordvoerder uit. Dit alles wordt gedaan via de app van de sportschoolketen.

Basic-Fit zegt erop te gaan letten dat mensen niet langer blijven hangen, maar legt ook een deel van de verantwoordelijkheid bij de sportschoolgangers zelf. "We verwachten dat mensen zich gedragen", aldus de woordvoerder.

Het reserveringssysteem wordt al in andere landen gebruikt waar de clubs van Basic-Fit alweer open zijn, zoals Luxemburg en Frankrijk. Uit die ervaringen blijkt dat mensen die na een uurtje sporten nog door willen gaan, in veel gevallen ook nog een tweede uur kunnen reserveren.

Schone lucht en extra schoonmaakuren

Basic-Fit zal naast het reserveringssysteem ook apparaten afplakken en dusdanig neerzetten dat de anderhalvemeterregel goed nageleefd kan worden. Ook zal er volop desinfectiemiddel aanwezig zijn, wordt de ventilatie aangepast zodat er alleen schone lucht binnenkomt én zullen de fitnessruimtes vaker schoongemaakt worden. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat de sportschoolgangers zonder gezondheidszorgen weer kunnen sporten.

Basic-Fit verwacht op 1 juli de deuren weer te kunnen openen. Die zekerheid is er nog niet; premier Mark Rutte zei eind mei dat sportscholen per juli weer open mogen, mits "dat ook echt kan". Eind deze maand zal het Outbreak Management Team (OMT) met een advies over de mogelijke heropening komen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.