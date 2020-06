Maar liefst 66 procent van de hr-medewerkers stuurt niet actief aan op een diverser en inclusiever personeelsbestand, concluderen adviesbureau Berenschot, uitgeverij Performa en AFAS Software in het woensdag verschenen jaarlijkse trendrapport. Een derde van deze groep vindt aandacht voor de thema's echter wel wenselijk.

Het gaat in het rapport over diversiteit op basis van afkomst.

Ruim duizend ondervraagde hr-medewerkers, die onder meer voor personeelswerving verantwoordelijk zijn, hebben laten weten wat volgens hen de belangrijkste hr-thema's voor 2020 en 2021 zijn. Diversiteit bungelt met een twaalfde plek in de lijst van vijftien thema's bijna onderaan en staat één plek hoger dan in 2019.

Slechts 20 procent van de Nederlandse bedrijven voert een actief diversiteitsbeleid. Er is wel een duidelijk verschil te zien tussen sectoren. In de branche openbaar bestuur wordt door bijna de helft (44 procent) al actief aangestuurd op een divers en inclusief personeelsbestand, terwijl dat in de sector industrie en nijverheid maar door slechts 15 procent wordt gedaan.

Bij veel bedrijven heeft het thema op dit moment geen prioriteit. "Dat is zorgelijk, want inmiddels is de meerwaarde van diversiteit en inclusie meermaals bewezen", zegt hoofdonderzoeker Hans van der Spek van Berenschot hierover. Bedrijven die inclusiever zijn, presteren volgens de onderzoeker beter.

Een veelgehoorde reden om geen actief beleid op het thema te voeren, is dat er geen zicht op de diversiteit van het personeelsbestand is. Vanaf 1 juli kunnen organisaties met meer dan 250 medewerkers echter dergelijke data opvragen bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Van der Spek: "Daar ligt een kans om het speelveld op de arbeidsmarkt gelijker te maken en dus ook echt sterker."