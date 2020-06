De Duitse Lufthansa Group, het moederbedrijf van onder andere Lufthansa en Brussels Airlines, moet mogelijk een vorm van faillissementsbescherming aanvragen. Het bedrijf kan een beroep doen op staatssteun, maar daar moet een bepaald deel van de aandeelhouders mee instemmen en het lijkt erop dat dat niet lukt.

Onder de Duitse wetgeving kunnen bedrijven een beroep doen op een regeling die is geënt op de Amerikaanse chapter-11 procedure. Daarbij kunnen bedrijven onder het zittende management, met toezicht van een door de rechtbank aangewezen persoon, een reorganisatie doorvoeren zonder dat hun schulden opgeëist kunnen worden.

Lufthansa kan in principe 9 miljard euro aan steun tegemoet zien via het Duitse economische stabilisatiefonds. Volgens de regels omtrent dat soort financiële steun, moet wanneer minder dan de helft van de aandeelhouders erover stemt in ieder geval een derde van die aandeelhouders akkoord gaan.

Een grootaandeelhouder die 15 procent van de stukken bezit, heeft al aangekondigd tegen te zullen stemmen. "Dit zou betekenen dat Lufthansa mogelijk faillissementsbescherming moet aanvragen als in de dagen na de vergadering geen andere oplossing gevonden wordt", zo laat Lufthansa woensdag weten.

De stemming vindt 25 juni plaats. Bij de reguliere aandeelhoudersvergadering van 5 mei, die online werd gehouden, meldde maar 33 procent van de aandeelhouders zich aan.

Alleen al bij Lufthansa vijfduizend banen weg

Lufthansa heeft dinsdag de ondernemingsraad formeel geïnformeerd over het aantal arbeidsplaatsen dat verloren dreigt te gaan als gevolg van de coronacrisis. Dat komt voor alle bedrijfsonderdelen en maatschappijen binnen de groep uit op 22.000.

Alleen al bij de luchtvaartmaatschappij met dezelfde naam als het moederbedrijf gaat het om bijna vijfduizend banen, waarvan 600 piloten, 2.600 cabinemedewerkers en 1.500 man grondpersoneel.