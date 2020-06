In april en mei zijn er 40 procent minder ziekteverzuimmeldingen binnengekomen dan gewoonlijk, melden arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare woensdag. Dit komt deels doordat mensen die zich gewoonlijk ziek zouden melden nu thuis kunnen werken. Wel waarschuwen de arbodiensten voor een toename in psychisch verzuim.

"De instroom bij het ziekteverzuim neemt af, wat mede komt doordat mensen die thuiswerken in overleg rustiger aan kunnen doen. De drempel om de hele dag op kantoor te gaan zitten is hoger, want de belasting is zwaarder", legt directeur Jurriaan Penders van het overkoepelende HumanTotalCare uit, dat arbozaken regelt voor 1,5 miljoen werknemers.

Het lagere verzuim heeft echter ook te maken met de meldingen uit de sectoren die stillagen. "Mensen die al thuiszitten, hoeven zich niet ziek te melden. In de horeca zagen we bijvoorbeeld dat maar een klein deel dit wel deed."

Daarnaast neemt de verspreiding af van andere infectieziekten, naast corona, doordat mensen meer afstand nemen.

'Mensen blijven langer thuis om uit te zieken'

Als iemand zich eenmaal heeft ziek gemeld, blijft diegene overigens wel langer uit de running. Dat zou te maken hebben met het beleid om werknemers aan te sporen om goed uit te zieken, zegt Penders. "Mensen zouden gewoonlijk na zo'n drie dagen en na de ergste klachten weer aan de slag gaan, maar komen nu pas na een week terug."

Dat geldt al helemaal voor medewerkers die ter plaatse werken: "Mensen gedragen zich echt anders, en voelen nu bijvoorbeeld ook hoest- en niesschaamte."

De psychische kant van de situatie vraagt nog wel om aandacht, signaleert HumanTotalCare. Hier is een sterk stijgende trend te zien, die waarschijnlijk verder doorzet. "Er ontstaat extra druk vanwege baanonzekerheid en onzekerheid in de hele samenleving", stelt Penders. "En het werk an sich verandert. Je mist de sociale steun en contacten als je thuiswerkt."

Het is volgens de directeur geen wonder dat deze effecten nu pas echt zichtbaar zijn. "De nieuwigheid is eraf; mensen konden tot nu toe op adrenaline doorgaan. Heb daarom als leidinggevende contact met je medewerkers en hou iemand die het lastig heeft in de luwte. Het levert enorm veel op om in te grijpen, in plaats van te wachten tot iemand door het ijs zakt."

