Touroperator Corendon brengt als gevolg van de coronacrisis het personeelsbestand met een kwart terug. Zo'n honderd medewerkers verliezen hun baan. Het gaat voor een deel om het niet verlengen van tijdelijke contracten, maar er vallen ook gedwongen ontslagen, bevestigt CEO Steven van der Heijden woensdag desgevraagd naar aanleiding van een interview met het AD.

Corendon heeft extra krediet bij de banken aangevraagd om het bedrijf door de huidige crisis heen te helpen.

"Zodra het weer beter gaat met de sector en ons bedrijf, zullen we de mensen die er nu uit gaan als eersten weer aannemen", zegt Van der Heijden toe. De reissector wordt bij uitstek getroffen door de maatregelen als gevolg van de uitbraak van COVID-19.

De CEO van Corendon, die al geruime tijd meeloopt in de sector, spreekt van een rampjaar en "een liverampenoefening". Begin februari maakte Van der Heijden zich nog niet zoveel zorgen over het nieuwe virus, omdat het zich toen nog leek te beperken tot Azië en zijn bedrijf vooral actief is rond de Middellandse Zee.

Recent heeft Corendon net als andere touroperators de focus verlegd naar bestemmingen dichterbij en vakanties binnen Nederland via een samenwerking met EuroParcs.