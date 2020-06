Sinds de uitbraak van COVID-19 wordt veel meer online besteld en die trend heeft ook in mei nog aangehouden. PostNL verwacht ook betere financiële resultaten als gevolg van deze ontwikkeling, zo maakt het bedrijf woensdag bekend.

In maart bezorgde PostNL 14 procent meer pakjes dan een jaar eerder, in april en mei was dat opgelopen tot een toename van meer dan 25 procent.

"Om deze groei te verwerken heeft PostNL zijn netwerk aanzienlijk opgeschaald", aldus het bedrijf in een update over de trends en ontwikkelingen.

Als gevolg van de hogere vraag naar de bezorging van pakjes, verwacht PostNL over het tweede kwartaal van dit jaar ook een veel beter resultaat "dat sterk boven dat van vorig jaar ligt". Dit ondanks het feit dat de maatregelen dat afstand moet worden gehouden, ook tot hogere kosten leiden.

"Op dit moment wordt de capaciteit vrijwel volledig benut", aldus PostNL. Alhoewel de uitbraak van COVID-19 en de daarmee gepaard gaande lockdowns, heeft geleid tot een flink hogere vraag naar de bezorging van pakjes, krijgt de briefpost juist een verdere knauw. "Doordat ondernemingen hun advertentiecampagnes uitstellen."

Wel verstuurden consumenten iets meer post, maar dat kon het verlies aan partijenpost vanuit bedrijven niet goedmaken.