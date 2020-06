De Zweedse Volvo Group schrapt ruim vierduizend kantoorbanen als gevolg van de coronacrisis. De banen verdwijnen bij de tak die onder meer bussen, graafmachines en vrachtwagens produceert.

Ongeveer 1.250 banen verdwijnen in Zweden, de rest in andere landen. Volvo Group heeft in Nederland vestigingen in Rotterdam en Beesd. Of ook in Nederland ontslagen vallen, kan het bedrijf nog niet zeggen.

Volvo houdt rekening met een aanhoudend lage vraag als gevolg van de coronacrisis. Sinds medio 2019 was het bedrijf al aan het snijden in tijdelijke contracten en schakelde het minder consultants in.

Bij het invullen van de ontslagronde wordt per land rekening gehouden met de marktomstandigheden en het geldende arbeidsrecht, staat in een persverklaring.