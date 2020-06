ING en pensioenfonds ABP hebben door middel van leningen en beleggingen voor ruim 1 miljard dollar, omgerekend ruim 880 miljoen euro, geïnvesteerd in Norilsk Nickel. Dat zou blijken uit de woensdag gepresenteerde Eerlijke Bank- en Pensioenwijzer. Norilsk Nickel wordt verantwoordelijk gehouden voor een groot diesellek in mei in Rusland. ABP sluit de verkoop van zijn belegging niet uit.

Volgens het onderzoek van de Eerlijke Bank- en Pensioenwijzer, een samenwerking tussen Amnesty International, Milieudefensie, Oxfam Novib, PAX en World Animal Protection, heeft ABP voor 221 miljoen dollar belegd in aandelen van Norilsk Nickel, terwijl ING tussen 2016 en 2019 voor in totaal 846 miljoen dollar aan leningen verstrekte aan de onderneming.

ING laat in een reactie aan NU.nl weten dat het de zorgen van de verschillende organisaties over het diesellek deelt en bevestigt dat het in contact is met Norilsk Nickel. Volgens ING wordt daarbij onder meer de bedrijfsvoering en het duurzaamheidsbeleid onder de loep genomen.

"In de afgelopen twee weken hebben we meermaals contact gehad met onze klant Norilsk Nickel over de oorzaak van het lek en de maatregelen die het bedrijf neemt. We zien dat Norilsk Nickel de situatie zeer serieus neemt en er alles aan doet om het gebied schoon te krijgen en om te voorkomen dat dit in de toekomst nogmaals kan gebeuren", aldus ING.

ABP sluit verkoop belegging niet uit

ABP zegt dat het zijn invloed als langetermijnbelegger wil gebruiken om het bedrijf ertoe aan te zetten de milieuschade ter herstellen en om maatregelen te nemen om nieuwe ongelukken te voorkomen.

"Wij voeren al langere tijd gesprekken met dit bedrijf over onder andere klimaat en mensenrechten. Onze gesprekken zijn geïntensiveerd naar aanleiding van dit incident. We blijven monitoren of Norilsk aan milieustandaarden voldoet, waarbij we ook alert zijn op hoe het bedrijf omgaat met de fysieke gevolgen van klimaatverandering. Uit ons duurzaamheidsbeleid volgt dat als de dialoog met een bedrijf niet leidt tot de gewenst resultaten, we altijd kunnen overwegen onze belegging te verkopen", aldus ABP.

Een van de grootste milieurampen uit Russische geschiedenis

Het Russische mijnbouwbedrijf Norilsk Nickel was in mei verantwoordelijk voor een van de grootste milieurampen uit de Russische geschiedenis. Vorige maand lekte er 21.000 ton dieselolie bij een energiecentrale vandaan, waardoor een gebied van 350 vierkante kilometer vervuild raakte. Dat is een gebied ter grootte van de gemeente Rotterdam.

Door de opwarming van de aarde smelt in het gebied waar het mijnbouwbedrijf actief is de zogeheten permafrost, waardoor de grond onder de opslagtank voor de diesel instabiel was geworden en een steunpilaar van de tank kon wegzakken.