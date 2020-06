In het Verenigd Koninkrijk zijn in de maanden april en mei vanwege de coronacrisis bij bedrijven en instellingen 612.000 mensen van de loonlijst gehaald, zo blijkt uit nieuwe gegevens van het Britse Bureau voor de Statistiek (ONS).

Ook het aantal vacatures daalde het afgelopen kwartaal flink. De neergang kwam uit op 28 procent naar 342.000 stuks. Dat is de sterkste daling in een kwartaal sinds 2001, toen het ONS het aantal vacatures ging bijhouden.

Daarnaast zat het aantal bijstandsaanvragen in de lift. In mei nam het aantal met 528.900 toe tot 2,8 miljoen, ruim een verdubbeling van het aantal aanvragen in maart.

De werkloosheid tot en met april bleef stabiel op ongeveer 3,9 procent. Dit is vooral omdat mensen naar huis gestuurd zijn, maar nog wel in dienst zijn. De Britse overheid betaalt in veel gevallen de salarissen tot eind oktober, al moeten bedrijven vanaf volgende maand bijspringen.

Ontslagen in de toekomst zijn dan ook niet uitgesloten. Maandag maakte bouwmarkt Travis Perkins bekend 2.500 banen te zullen schrappen, terwijl Jaguar Land Rover dinsdag aangeeft dat 1.100 tijdelijke arbeidsplaatsen komen te vervallen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.