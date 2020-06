Marcel Boekhoorn heeft maandagavond gereageerd op de overeenkomst die de HEMA heeft gesloten met schuldeisers waardoor hij niet meer in beeld is als eigenaar. "De manier waarop dit gedaan is, is wat wrang voor ons omdat we nu noodgedwongen op de reservebank zitten", schrijft Boekhoorn op de site van zijn investeringsmaatschappij Ramphastos

"Ik ben mijn hele leven een bewonderaar van de HEMA geweest", begint Boekhoorn zijn bericht. "De manier waarop de diverse eigenaren de afgelopen jaren met de HEMA zijn omgesprongen, heeft mij altijd dwarsgezeten."

Boekhoorn erkent dat er een veel te hoge schuld lag toen hij eind januari eigenaar werd van de HEMA. "Het meest ergerlijke vond ik dat deze schuld onterecht bij HEMA lag", zegt hij. "De schuld was immers niet ontstaan door het financieren van de (altijd profitabele) activiteiten van HEMA maar door het kopen van die activiteiten. Ik vond en vind dat een ongezonde werkwijze die het bedrijf met een veel te grote last opzadelt."

'Betalen of afpakken, leek het devies'

De ondernemer zegt dat het lastig was om de schulden te beheersen omdat het bedrijf door de beursnotering in handen was van een grote groep onbekende spelers. "Bovendien wordt de schuld beheerst door Amerikaans recht en zijn de meeste obligatiehouders ook daadwerkelijk Amerikanen. Dat blijkt ook uit de uiterst gedetailleerde schulddocumentatie waaruit een zekere meedogenloosheid blijkt. Betalen of afpakken, leek het devies."

HEMA heeft een overeenkomst gesloten met schuldeisers die zich hebben verenigd. Bij de betreffende schuldeisers staat 750 miljoen euro aan leningen uit. Dat bedrag zal worden teruggebracht tot 300 miljoen euro.

"Het terugbrengen van de schuld is vandaag gelukt", zegt Boekhoorn. "Dit is fantastisch voor de HEMA en al haar stakeholders en daar ben ik heel blij mee. De HEMA heeft een historische nieuwe kans op een toekomst met een gesaneerde balans: een goeddeels verwijderde molensteen."

"De groep obligatiehouders zal alle aandelen van HEMA B.V. in handen krijgen", zo schreef de winkelketen maandag, en daarmee is de rol van Boekhoorn bij de HEMA uitgespeeld. "De manier waarop dit gedaan is, is wat wrang voor ons omdat we nu noodgedwongen op de reservebank zitten", aldus Boekhoorn. "Dat zijn wij niet gewend. Ik blijf het de komende tijd nauwgezet volgen."