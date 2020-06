De achterban van CNV is akkoord met de uitwerking van de pensioendeal, maakt de vakbond dinsdag bekend. Maandag stemden vertegenwoordigers van de 250.000 leden over het akkoord.

CNV-voorzitter Piet Fortuin zegt dat de vakbond erg blij is met de uitslag. "Dit is een belangrijke mijlpaal in een proces dat miljoenen Nederlanders raakt."

"We behouden hiermee een toekomstbestendig collectief pensioenstelsel", aldus vicevoorzitter Patrick Fey. "Pech- en geluksgeneraties worden voorkomen. Kortom, winst voor onze leden."

Afgelopen vrijdag werd door het kabinet overeenstemming bereikt over de invulling van het pensioenakkoord. De uitwerking moest nog worden voorgelegd aan de onderhandelaars, waar vakbond CNV er een van is. Vrijdag 19 juni zal de uitwerking besproken worden tijdens de vergadering van het FNV Ledenparlement.